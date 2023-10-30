Ученый Чебров предупредил, что вулкан Ключевской станет более активным

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Извергающийся сейчас вулкан Ключевской на Камчатке в ближайшем будущем может усилить свою активность, предупредил директор камчатого филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров.

В беседе с «Известиями» он пояснил, что нынешнее сейсмособытие является рядовым и не угрожает населенным пунктам. «Сейчас по всем признакам вулкан не успокаивается, а либо остается стабильным, либо усиливается. В ближайшем будущем высота его шлейфа может достигнуть 12 км», – отметил вулканолог, добавив, что это не приведет к сильному пеплопаду.

Говоря об активности других вулканов, Чебров рассказал, что сейчас наблюдается сейсмическая активность в районе вулкана Мутновский, недалеко от Петропавловска-Камчатского. «Пока прогнозируем, что если извержения будут, то слабые. Катастрофы не ожидается. Однако даже слабое извержение представляет опасность для туристов, которые совершают восхождение», – предупредил ученый. headtopics.com

Напомним, вулкан Ключевской в настоящее время фонтанирует лавой на высоту до полукилометра. Зафиксировано разрушение горной породы с бортов желоба.

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