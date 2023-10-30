Ученые оценили эффективность задержки дыхания против заражения коронавирусом

В вентилируемом помещении высокая концентрация могла наблюдаться на протяжении 4 секунд, в невентилируемом - держаться до 12 секунд, причем на пике быть в несколько раз выше чем в вентилируемом.

По мнению авторов научной работы, полученные выводы позволяют предположить, что задержка дыхания рядом с кашляющим или чихающим человеком, а также соблюдение дистанции может являться сравнительно эффективным способом защиты.

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