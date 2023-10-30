Участники беспорядков в Махачкале допрашиваются, у них проводят обыски

По местам жительства граждан Махачкалы, которые 29 октября участвовали в беспорядках в аэропорту, проходят обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, в рамках уголовного дела, которое было заведено по факту произошедшего в аэропорту, допрашиваются участники массовых беспорядков. «По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски», — говорится в сообщении.

Там добавили, что с участием следователей-криминалистов проведен осмотр махачкалинского аэропорта, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения. 30 октября глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале. headtopics.com

Вечером 29 октября толпа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

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