«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня» Бестемьянова о Гран-при в Красноярске: «У девочек был интересный турнир, и нельзя говорить о том, что он слабый. В отличие от мальчиков, они катались чисто»

Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве» Степанова и Букин идут на первом месте в общем зачете Гран-при России в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е headtopics.com

Багин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360» Елизавета Шанаева: «К хейту отношусь нормально. Писали, что мне надо было публично извиниться, я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла»

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Соперница до крови ранила фигуристку на разминке. Пострадавшей наложили несколько швов!Аннабель Морозов неудачно столкнулась с Елизаветой Шанаевой на разминке. Но всё же решилась выйти на лёд и в итоге дала жару! Прочитайте больше ⮕

В Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на Времевском направленииРоссийские военные отразили пять атак украинской армии на Времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Прочитайте больше ⮕

В Палестине сообщили об отказе Израиля включить связь и интернет в ГазеМинистр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр 28 октября рассказал, что израильские власти отказались вновь подключить отключенные ими услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций. Прочитайте больше ⮕

Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»«Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Прочитайте больше ⮕

Соболенко о том, что стадион в Канкуне готовили в последний момент: «Это не уровень итогового. Надеюсь, в следующем году WTA постарается получше»«Я недовольна, что мы не смогли потренироваться на игровом корте. Прочитайте больше ⮕

Гондурас беспокоит: почему бывший союзник США перешел на сторону КитаяНебольшая латиноамериканская страна беспокоит политиков, журналистов, а вместе с ними и простых обывателей США. Прочитайте больше ⮕