Усиленный режим работы служб в связи с ожидаемым сильным дождем и грозой

В городской администрации сообщили, что соответствующие службы переведены на усиленный режим работы. Синоптики, на чье мнение ориентируются принимающие решение чиновники, спрогнозировали, что во второй половине дня и вечером «в отдельных районах ожидается сильный дождь, гроза». Ситуацию контролирует городской оперштаб. Жителям курорта и гостям во время непогоды не рекомендуют отдыхать у воды. Кроме того, в этот период следует соблюдать простые правила собственной безопасности.

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