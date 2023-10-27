Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»

Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича»

Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича» Боксер Кевин Джонсон – о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он – один из величайших в истории»

Боксер Перетятько – о бое с Чисорой: «Считал себя победителем, потому что прошел всю дистанцию с таким панчером и не упал» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

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«Я хочу, чтобы вы все услышали». Нганну высказался о предстоящем бое с ФьюриФранко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Прочитайте больше ⮕

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