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Усик будет присутствовать на поединке Нганну и Фьюри

 / Источник: championat

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинца Александра Усика, рассказал, что боксёр прилетел на бой между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну не просто так.

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championat

«Если на то будет воля Божья, Усик будет присутствовать на поединке. Он должен прилететь через час. Послушайте, что бы ни случилось, на то должна быть причина. И мы здесь тоже не просто так. Все знают, почему мы здесь находимся. Потому что мы готовимся анонсировать большой поединок.

Итак, Усик будет здесь. Мы знаем на 99,9%, какой результат будет в субботнем бою. Но, всё может произойти. Мы подождем и, как только всё завершится, мы можем делать законный следующий шаг», – сказал Красюк в эфире Top Rank.

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