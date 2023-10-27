Усик обнял Фьюри в Эр-Рияде перед боем с Нганну. Видео

При этом в Сети появилось видео того, как Усик уже встретился с Фьюри после церемонии взвешивания, где они обменялись парой слов и обнялись.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт в декабре этого года или в начале следующего года. При этом в команде британца рассказали, что поединок может состояться 23 декабря. В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

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