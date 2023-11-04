Усик пожелал отдохнуть Джошуа после боя с Нганну

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец, состоявшейся сразу же после поединка британца с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. «Как человек, который знает, что такое бокс, знает, как бывает тяжело после боя, когда хочется выть и не хочется кого-либо видеть, хочется отдохнуть, я не хотел каких-то ярких эмоций. Я лишь хотел, чтобы мы анонсировали наш поединок. Когда мы встретились лицом к лицу, я сказал ему: «Чувак, ты устал.

Иди отдохни», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу TNT Sport Boxing

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