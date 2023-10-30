Россиянин Михаил Краснов сумел выиграть выборы мэра колумбийского города Тунха. Об этом сообщает издание «Новые известия».

Краснов набрал 32% от всех голосов — население Тунхи составляет около 150 тысяч человек. Он пообещал привлечь в регион зарубежные инвестиции, а также обеспечить сотрудничество с международными компаниями, в том числе и российскими.

Михаил Краснов — уроженец Саратова. В Колумбии он живет уже около десяти лет и имеет местное гражданство. Политик работал профессором экономики в университете. В беседе с ИА Регнум в августе Краснов отметил, что не сомневается в своей победе на выборах. Мэр заявил, что не испытывал проблем с регистрацией в кандидаты в Колумбии. headtopics.com

«Я бы сказал, что влияние России, скорее, ощущается в культурном плане, в отношении старших слоёв населения, помнящих Советский Союз. Многие как-то равнялись на Советский Союз. То есть нас любят, уважают. Но есть влияние США на внешнюю политику. Есть экономическое влияние Штатов. Хотя сейчас у нас президент нейтральный», — говорил россиянин.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Родителей Луиса Диаса похитили в КолумбииСразу несколько источников в Колумбии сообщили о похищении родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Прочитайте больше ⮕

Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии. Полиция спасла маму игрока «Ливерпуля» и работает над освобождением отцаКак сообщает колумбийское издание Semana, отца и мать игрока сборной Колумбии похитили в городе Барранкас. Прочитайте больше ⮕

Источник: отец Луиса Диаса был спасён от похищения во время перестрелкиОтец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса был спасён от похищения во время перестрелки в Колумбии. Прочитайте больше ⮕

Егор Рухин: «Очень рад, что получилось прыгнуть чисто два четверных. ДальшеВ октябре Рухин стал десятым на этапе Гран-при России в Омске и шестым в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Россиянина избрали мэром колумбийского города ТунхаРоссиянина Михаила Краснова избрали мэром крупного колумбийского города Тунха, в котором проживают 150 тыс. человек. Как стало известно 30 октября... Прочитайте больше ⮕

– самый юный футболист, сыгравший в класикоЛамин Ямаль стал самым юным в истории игроком, принявшим участие в класико. Прочитайте больше ⮕