Ураганный тур в Первой лиге. Команда Бердыева провалилась, а в РПЛ стремится новичок!

Самый драматичный, непредсказуемый и потрясающий тур в Мелбет Первой лиге. За одни выходные позиции в турнирной таблице поменяли все пять лучших команд лиги, а «Динамо», завершившее прошлый тур на первом месте, и вовсе вылетело из топ-4.

Тольяттинцы начали сезон с победной серии, а затем слегка поумерили пыл, пропустив вперёд другие клубы. Однако постепенно команда Евгения Калешина начала вновь набирать ход и по итогам тура вернулась на первую строчку. Это случилось впервые с лета.Победу в тяжёлой игре с «Соколом» «Акрону» принёс единственный гол, автором которого стал Иван Чудин. Саратовцы, удачно начавшие сезон, продолжают падение. Они всё ближе к зоне вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».Особенно запомнился бильярдный по точности удар Максима Турищева. Его команда слегка оторвалась от зоны вылета, а «Волгарь», к сожалению, по-прежнему остаётся главным претендентом на вылет.Это был матч клубов, находящихся в нижней части турнирной таблицы. Команды так и не выявили победителя. headtopics.com

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