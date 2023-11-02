Умяров высказался об отменённом голе Соболева в матче «Спартака» с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака»в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:3). В этой встрече Умяров забил один гол.

«В какой-то момент мы повели, в какой-то сравняли. К сожалению, сегодня не хватило удачи. Были хорошие моменты, но, к сожалению, сегодня не хватило. Соболев отдал классную передачу, я его поблагодарил уже. Хороший гол получился. Нужно было быстро принять решение. Я увидел, что в какой-то момент вратарь сделал движение вправо, и мне не оставалось ничего, как брать вправо и забить.

Отменённый гол Соболева? Я вбегал на добивание и не увидел момента, но Соболев утверждает, что не коснулся. В любом случае, игрок чувствует, когда он касается мяча опорной ногой, а когда нет. На видео точно нельзя сказать, 50 на 50», — сказал Умяров в интервью на YouTube-канале «Спартака» headtopics.com

Напомним, на 84-й минуте гол Соболева с пенальти отменили из-за двойного касания. После этого нападающий накричал на арбитра и получил жёлтую карточку за это.

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