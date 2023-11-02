Умяров высказался о своём голе в ворота «Краснодара»

высказался о своём голе в матче Кубка России с «Краснодаром». В этой встрече Умяров забил с передачи Александра Соболева, однако гола Наиля не хватило, чтобы «Спартак» ушёл от поражения.

«Мой гол? Соболь отдал классный ассист, я уже поблагодарил его. Хороший гол получился. Быстро нужно было принять решение. Я увидел, что вратарь уже сделал первое движение. И уже не оставалось ничего, как убрать в сторону и забить», — сказал Умяров в интервью на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, несмотря на поражение в матче с «Краснодаром», «Спартак» сохранил за собой первое место в группе D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые набрали 12 очков по итогам группового этапа.

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