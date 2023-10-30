Умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

, тело музыканта обнаружила его дочь, проживающая с ним в квартире на Космодамианской набережной. Прибывшие по вызову полицейские не обнаружили в квартире никаких следов насильственной смерти и констатировали смерть от естественных причин.и солистки Московской филармониив 1943 году в Москве.

Обучался на фортепианных факультетах Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и непосредственно самой консерватории. В разные периоды был солистом, завкафедрой камерного ансамбля и квартета, педагогом, профессором и ректором Московской консерватории. Давал сольные концерты, выступал с ансамблями и оркестрами в России и зарубежных странах.

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