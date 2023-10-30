Умер находившийся в искусственной коме певец Войцех Корда

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Рок-музыкант, актер и композитор Войцех Корда умер на 72-м году жизни из-за тяжелой болезни, сообщила в социальных сетях его вторая жена Ада Русович.

По словам вдовы музыканта, Войцех в последние годы тяжело болел, пережил шесть инсультов, страдал от болезни Паркинсона, а позже и вовсе был подключен к аппарату ИВЛ и находился в искусственной коме.

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