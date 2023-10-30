Умер полицейский, пострадавший в беспорядках в аэропорту Махачкалы

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При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое сотрудников правоохранительных органовГлава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в аэропорту Махачкалы при беспорядках пострадали двое полицейских Прочитайте больше ⮕

Участники беспорядков в Махачкале допрашиваются, у них проводят обыскиПо местам жительства граждан Махачкалы, которые 29 октября участвовали в беспорядках в аэропорту, проходят обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком». Прочитайте больше ⮕

Центральный аппарат СК России займется делом о беспорядках в МахачкалеВ пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы передано в Главное следственное управление СК России. Прочитайте больше ⮕

В МИД России назвали ключевой роль Киева в беспорядках в МахачкалеКлючевую роль в беспорядках в аэропорту Махачкалы сыграл киевский режим. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана прокомментировал события в международном аэропорту МахачкалыГлава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале обвинил в предательстве участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Минздрав Дагестана сообщает о ранении нескольких полицейских в аэропорту МахачкалыВ пресс-службе Дагестана подтвердили, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали несколько человек Прочитайте больше ⮕