Умер пострадавший при беспорядках в аэропорту Махачкалы полицейский

. Об этом сообщил заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.Власти Дагестана пока не подтвердили сведения о гибели полицейского.

Ранее стало известно, что пять человек находятся в медицинских учреждениях после погрома. Двое из них были в тяжелом состоянии с диагностированной черепно-мозговой травмой. Кадры хаоса в аэропорту Махачкалы: протесты, палестинские флаги, задержания Смотрите фотогалерею по теме

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Умер полицейский, пострадавший в беспорядках в аэропорту МахачкалыУмер один из полицейских, которые пострадали во время погрома в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на замдиректора аэропорта Уйташ по авиационной безопасности Мадину Пирмагомедову. Прочитайте больше ⮕

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое сотрудников правоохранительных органовГлава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в аэропорту Махачкалы при беспорядках пострадали двое полицейских Прочитайте больше ⮕

Пострадавший в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы полицейский ушел из жизниВ Махачкале ушел из жизни полицейский, пострадавший во время массовых беспорядков в аэропорту. 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Прочитайте больше ⮕

Меликов: двое полицейских пострадали при беспорядках в аэропорту МахачкалыСтражи порядка получили травмы, когда блокировали режимные зоны воздушной гавани. Прочитайте больше ⮕

Двое полицейских пострадали при беспорядках в аэропорту МахачкалыДвое сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, пишет РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Участники беспорядков в Махачкале допрашиваются, у них проводят обыскиПо местам жительства граждан Махачкалы, которые 29 октября участвовали в беспорядках в аэропорту, проходят обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком». Прочитайте больше ⮕