Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 19 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, сообщили в Минобороны РФ. Были уничтожены арсеналы, аэродромы, пункты размещения украинских боевиков и наемников. Такими ударами РФ не дает украинскому командованию решить проблемы с боеприпасами и кадровые вопросы, отмечают эксперты. Также российские бойцы за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, были уничтожены пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены. Берега опутали: диверсанты ВФУ терпят неудачи в попытках форсировать Днепр Координированным огнем российские подразделения отбили высадку десанта Отражено 47 атакНа купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам двух механизированных и аэромобильной бригад ВФУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка в ДНР. headtopics.com

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников «Тор» защищает небоВоенный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь пообщался с расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» в зоне спецоперации. Отъесть до отвала: ВС РФ зачистили террикон в пригородах Авдеевки Российские войска взяли под контроль все подходы к этому стратегически важному пункту на донецком направлении ЗРК «Тор» хорошо показывают себя в эшелонированной системе ПВО. Обычно дальние рубежи защищают С-300 и С-400. На средних — «Бук». Непосредственно рядом с линией боевого соприкосновения работает «Тор».

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