Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов: достижения, любовь, судьба Ужасная, невосполнимая потеря поразила мир фигурного катания. На 92-м году жизни скончался великий парник. Он на шесть лет пережил свою любимую супругу и надёжную партнёршу Людмилу Белоусову, с которой они вместе добились невероятных спортивных высот. Дважды становились олимпийскими чемпионами, по четыре раза — чемпионами мира и Европы

. Именно благодаря им появились многие элементы, которые фигуристы теперь в обязательном порядке исполняют на соревнованиях.Протопопов очень любил свой вид спорта и навечно оставил в нём яркий след. Но он был не только гениальным спортсменом, но и мудрым человеком с большой буквы. Личностью, чья харизма завоёвывала сердца людей по всему миру.Умер Олег Протопопов. В 60-е годы они с Людмилой Белоусовой царили в парном катанииОлег Протопопов родился 16 июля 1932 года в Ленинграде. В детстве пережил блокаду, во время которой едва не погиб. Первые коньки ему подарил его отчим, поэт Дмитрий Цензор, который ещё не подозревал, что перед ним — будущий олимпийский чемпион. Фигурным катанием Олег начал заниматься в 15 лет под руководством Нины Васильевны Лепнинской. В 1951 году готовился к участию во Всесоюзных соревнованиях, но вскоре его призвали в Балтийский флот. В паре с Маргаритой Богоявленской он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 год

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ВЕСТИ: Умер двукратный олимпийский чемпион Олег ПротопоповДвукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов скончался в возрасте 91 года.

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IA_REGNUM: Умер двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Олег ПротопоповДвукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер на 92-м году жизни в Швейцарии, сообщило издание Skating Lesson...

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SPORTBOX: «Он создал незабываемый стиль в фигурном катании». Умер двукратный чемпион ОИ Олег ПротопоповДвукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов скончался на 92‑м году жизни, сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).

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SPORTSRU: Анжелика Крылова: «Белоусова и Протопопов были открывателями уникального парного катания. На них, на их стиль мы равнялись»Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался 3 ноября на 92-м году жизни.

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SPORTSRU: Жулин о Белоусовой и Протопопове: «Люди, абсолютно завернутые в фигурном катании. Больше для них ничего не существовало»Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался 31 октября на 92-м году жизни.

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SPORTSRU: Олег Васильев о Протопопове: «После смерти Белоусовой он был потерянным. Провести всю жизнь с супругой и потерять ее в таком серьезном возрастеДвукратный олимпийский чемпион Протопопов умер 31 октября на 92-м году жизни.

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