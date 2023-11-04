Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов: достижения, любовь, судьба Ужасная, невосполнимая потеря поразила мир фигурного катания. На 92-м году жизни скончался великий парник. Он на шесть лет пережил свою любимую супругу и надёжную партнёршу Людмилу Белоусову, с которой они вместе добились невероятных спортивных высот. Дважды становились олимпийскими чемпионами, по четыре раза — чемпионами мира и Европы
. Именно благодаря им появились многие элементы, которые фигуристы теперь в обязательном порядке исполняют на соревнованиях.Протопопов очень любил свой вид спорта и навечно оставил в нём яркий след. Но он был не только гениальным спортсменом, но и мудрым человеком с большой буквы. Личностью, чья харизма завоёвывала сердца людей по всему миру.Умер Олег Протопопов. В 60-е годы они с Людмилой Белоусовой царили в парном катанииОлег Протопопов родился 16 июля 1932 года в Ленинграде. В детстве пережил блокаду, во время которой едва не погиб. Первые коньки ему подарил его отчим, поэт Дмитрий Цензор, который ещё не подозревал, что перед ним — будущий олимпийский чемпион. Фигурным катанием Олег начал заниматься в 15 лет под руководством Нины Васильевны Лепнинской. В 1951 году готовился к участию во Всесоюзных соревнованиях, но вскоре его призвали в Балтийский флот. В паре с Маргаритой Богоявленской он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 год
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