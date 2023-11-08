Умер актер Анатолий Яббаров, исполнивший роль Митяя в 'Джентльменах удачи'

Заслуженный артист РФ Анатолий Яббаров, исполнивший роль Митяя в 'Джентльменах удачи', умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Яббаров родился в 1937 году в Баку, в 1996 году получил звание заслуженного артиста РФ, работал в Государственном театре киноактера. В 2011 году был награжден орденом Дружбы. Помимо фильма 'Джентльмены удачи', актер снимался в фильмах 'Жили-были старик со старухой', 'Два капитана', 'Побег из тюрьмы'.

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ИЗВЕСТИЯ: Умер актер из фильма «Джентльмены удачи» Анатолий ЯббаровСоветский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров известный по роли в фильме «Джентльмены удачи» умер в возрасте 86 лет, следует из страницы его профиля на Kino-teatr.ru.Как указал портал, Яббаров скончался 6 ноября. Причина смерти не уточняется.

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IA_REGNUM: Скончался мастер эпизода заслуженный артист РФ Анатолий ЯббаровСоветский и российский актёр театра и кино, режиссёр, заслуженный артист России Анатолий Ахмедович Яббаров умер 6 ноября на 87 году жизни. Об этом...

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MKOMSOMOLETS: Скончался актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров6 ноября в возрасте 86 лет скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист РФ Анатолий Яббаров

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GAZETARU: Скончался актер из «Джентльменов удачи» Анатолий ЯббаровАктер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет, сообщает портал kino-teatr.ru . Уточняется, что актер ушел из жизни 6 ноября, но причина его смерти не указывается.

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AİFONLİNE: Ушел из жизни актер из «Джентльменов удачи» Анатолий ЯббаровАртист скончался в возрасте 86 лет.

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LENTARUOFFİCİAL: Умер актер из фильма «Джентльмены удачи»В возрасте 86 лет умер советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru. Артист известен по фильму «Джентльмены удачи». Уточняется, что артист скончался 6 ноября.

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