Ультрас «Интера» хотели встретить Лукаку 30 000 свистков на матче с «Ромой», но полиция запретила акцию

В воскресенье может случиться всякое, но нас, болельщиков «Интера», интересует то, что происходит на поле. Возможный гол Лукаку нас не интересует. Если мы проиграем, нам будет грустно из-за «

Жозе Моуринью: «Не думал, что Лукаку так важен для «Интера», ведь 200 игроков брали скудетто, два Кубка и Суперкубок. Его переход – драма, но с Каннаваро и Вьери проблем не было» Моуринью о Лукаку в «Роме»: «Интеру» не стоит злиться, он выиграл дерби со счетом 5:1, там много выдающихся форвардов. Пусть порадуется за бывшего тренера, которому Ромелу был очень нужен»

Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм» Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны» headtopics.com

Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает» Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»

Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА»

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