По словам Квятковской, гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельствует о развале украинской политической и военной структуры. Она предсказывает, что Зеленский уже не будет на Украине и если будет, то будет скрываться в бункере. Квятковская считает, что Зеленский является марионеткой США.

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ТАСС: Слуцкий связал украинский и ближневосточный конфликты с политикой СШАПо словам главы комитета Госдумы по международным делам, Запад в настоящее время находится на грани морального банкротства

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CHAMPİONAT: Эксперт назвал 3 полезных продукта, от которых стоит отказаться, чтобы улучшить сонНа качество сна влияют не только температура в помещении и уровень шума, но и рацион питания.

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MKOMSOMOLETS: Война на два фронта: Израиль вынужден вести боевые действия и на севере, и на югеИзраиль наносит мощные удары по Газе на фоне вспышки насилия на границе с Ливаном. Сообщается о мощных взрывах в палестинском секторе, а общины на севере Израиля подвергаются минометному и ракетному обстрелу со стороны ливанской 'Хезболлы'.

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AİFONLİNE: Власти Белгородской области ввели запрет на пиротехнику до 26 января​Ограничения распространяются на продажу и использование петард, фейерверков и салютов.

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