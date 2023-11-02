Украинские националисты за пять минут выпустили семь снарядов 152-миллиметрового калибра по Горловке.

По данным представительства Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, атаки были зафиксированы в четверг, 2 ноября, в 7:50 и 7:55 мск. Под огонь попал Никитовский район города.

«Из врагов кто-то стоит крепко, а кто-то убегает» Как идет освобождение Марьинки — в репортаже «Известий» Ранее, 31 октября, украинские боевики в очередной раз обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку в ДНР, выпустив по ним в общей сложности три артиллерийских снаряда натовского калибра 155 мм и 15 снарядов калибра 152 мм. Днем ранее в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка радикалы выпустили восемь ракет из реактивной системы залпового огня. headtopics.com

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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