Украинские ядерные террористы не смогли повредить Курскую АЭС

Сама станция повреждений не получила и функционирует в штатном режиме, а на месте работают спецслужбы.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают правоохранительные органы.Курскую АЭС, расположенную в трех с половиной километрах от Курчатова и в ста десяти километрах от границы с Украиной, подтвердили в правительстве Курской области.

"Вчера вечером силами ПВО пресечена попытка атаки украинских БПЛА на Курскую АЭС. Было перехвачено 3 БПЛА самолетного типа в Курчатове", – сообщили в правительстве. Один из аппаратов, по некоторым данным, был обнаружен возле склада с ядерными отходами. БПЛА были перехвачены дежурными средствами ПВО. Об инциденте, произошедшем минувшей ночью, сообщили и в Минобороны. headtopics.com

"26 октября, в районе 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – заявили в военном ведомстве.– в работе второй, третий, четвертый энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок номер один – в режиме работы без генерации, остановлен для последующего вывода из эксплуатации.

"Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", – говорит заместитель начальника управления информации и общественных связей Курской АЭС Александр Прытков. Правительство Курской области просит не приближаться к обломкам беспилотников и не трогать их. Часто БПЛА имеют таймер самоликвидации, обезвредить их могут только специалисты. headtopics.com

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