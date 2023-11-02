Украинский шахматист пожал руку россиянину в обход запрета

Украинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку российскому гроссмейстеру Владиславу Артемьеву до и после партии в рамках седьмого тура Grand Swiss. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Кузубов обошел запрет со стороны Федерации шахмат Украины. Ранее организация запретила своим спортсменам жать руки и фотографироваться с игроками из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

Кузубов, одержавший победу в партии, родился в Смоленской области и с детства проживал в Краматорске. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

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