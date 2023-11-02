Украина потребовала от Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну

Киев потребовал от Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну для участия в форуме всемирной организации «Объединенные города и местные власти».

Об этом сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Николенко заявил, что Украина относится к сложившейся ситуации с полной серьезностью. Министерство запросило у Анкары официальные объяснения о статусе прибывшей из Крыма делегации, состоящей из представителей ялтинской администрации.

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