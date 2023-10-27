Украинский дрон уничтожен над территорией Курской области

По данным российского военного ведомства, в пятницу около 19:00 дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Курской областью. Последствия атаки выясняются.

По данным российского военного ведомства, в пятницу около 19:00 дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Курской областью. Последствия атаки выясняются.

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