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Украинские боевики за прошедшие сутки 44 раза обстреляли ДНР

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 44 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 155 боеприпасов. Об этом 2 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, в т.ч. с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском ― 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на светлодарском ― один обстрел из артиллерии 155 мм, на ясиноватском ― один обстрел из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В результате обстрелов погибла девушка в Куйбышевском районе Донецка, еще четыре человека были ранены в Кировском и Петровском районах республиканского центра. По информации СЦКК, из-за обстрелов ВСУ пострадали девять жилых домов в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в селе Луганском.

«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Луганское, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)», ― рассказали в представительстве. headtopics.com

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