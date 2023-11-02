Украинские боевики за прошедшие сутки 44 раза обстреляли ДНР

«На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, в т.ч. с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском ― 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на светлодарском ― один обстрел из артиллерии 155 мм, на ясиноватском ― один обстрел из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В результате обстрелов погибла девушка в Куйбышевском районе Донецка, еще четыре человека были ранены в Кировском и Петровском районах республиканского центра. По информации СЦКК, из-за обстрелов ВСУ пострадали девять жилых домов в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в селе Луганском.
«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Луганское, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)», ― рассказали в представительстве. headtopics.com
«Можно расценивать произошедшее как террористический акт» Кто ответит за атаку на журналистов в Запорожской области и стоит ждать ли реакции «мировой общественности» 31 октября съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Троих корреспондентов доставили в больницу.
Следственный комитет РФ намерен расследовать удары ВСУ по Буденновскому району Донецка, при которых пострадали в том числе журналисты «Известий» и еще один человек погиб. Следователи установят круг причастных к совершению преступлений лиц. headtopics.com
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.