Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов заявил изданию Independent, что Украина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов. Ранее Минобороны Украины заявило об ускорении передачи беспилотников для ВСУ.

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LENTARUOFFİCİAL: Украина ощутила самую мощную атаку российских дронов за последнее времяРоссийские силы совершили самую мощную атаку с применением дронов по объектам Украины за последнее время. «Российские силы ночью атаковали Украину, совершив самую крупную за несколько недель атаку беспилотников», — пишет NYT. На Украине чиновники сочли это проверкой ПВО перед зимой.

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ТАСС: ХАМАС выпустит иностранцев, если Израиль гарантирует прибытие скорых к РафахуПо словам американского чиновника, требование появилось в ответ на атаку еврейского государства по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП на границе с Египтом

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LENTARUOFFİCİAL: В ВСУ раскрыли план масштабной зимней атаки на регионы РоссииУкраина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов. Такой план раскрыл для Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов, отвечающий за подобные атаки.

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TVRAİN: Bloomberg: Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по СирииПосле начала войны с ХАМАС Израиль прекратил предупреждать Россию перед атаками объектов на территории Сирии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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AİFONLİNE: Песков: Россия доказала, что ее невозможно победить на поле бояУкраина уверяла Запад, что сможет победить Россию.

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: Путин: к моменту начала СВО на Россию уже напалиК началу спецоперации на Украине на Россию уже напали, заявил Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

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