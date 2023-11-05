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Украина планирует зимнюю атаку на Россию с помощью дронов

GazetaRu1 min.

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов заявил изданию Independent, что Украина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов. Ранее Минобороны Украины заявило об ускорении передачи беспилотников для ВСУ.

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов заявил изданию Independent, что Украина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов. Ранее Минобороны Украины заявило об ускорении передачи беспилотников для ВСУ.

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LENTARUOFFİCİAL: Украина ощутила самую мощную атаку российских дронов за последнее времяРоссийские силы совершили самую мощную атаку с применением дронов по объектам Украины за последнее время. «Российские силы ночью атаковали Украину, совершив самую крупную за несколько недель атаку беспилотников», — пишет NYT. На Украине чиновники сочли это проверкой ПВО перед зимой.
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ТАСС: ХАМАС выпустит иностранцев, если Израиль гарантирует прибытие скорых к РафахуПо словам американского чиновника, требование появилось в ответ на атаку еврейского государства по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП на границе с Египтом
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LENTARUOFFİCİAL: В ВСУ раскрыли план масштабной зимней атаки на регионы РоссииУкраина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов. Такой план раскрыл для Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов, отвечающий за подобные атаки.
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TVRAİN: Bloomberg: Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по СирииПосле начала войны с ХАМАС Израиль прекратил предупреждать Россию перед атаками объектов на территории Сирии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
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