Украинские военные обстреляли белгородское село, пробив крышу дома

В настоящий момент подробности обстрела украинскими военными белгородского села не приводятся.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов. За прошедшие сутки, по словам белгородского губернатора, украинские солдаты обстреляли четыре приграничных района.

Также беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области. Тогда разрушений не было зафиксировано.

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