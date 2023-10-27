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Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царёва

 / Источник: Известия

Покушение на бывшего народного депутата Верховной рады Олега Царёва было спланировано Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает 27 октября газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.Экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, так как находился «в списке предателей», отметила газета.

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Известия

Покушение на бывшего народного депутата Верховной рады Олега Царёва было спланировано Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает 27 октября газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.

Экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, так как находился «в списке предателей», отметила газета.Покушение на Олега Царева: что известно о нападении на экс-нардепа рады В политика дважды стреляли, он потерял много крови В ночь на пятницу, 27 октября, на Царёва было совершено покушение. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что в него стреляли, политик потерял много крови.

Telegram-канал Царёва сообщил, что в него стреляли дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия «скорой» он был без сознания. СК РФ сообщил в Telegram, что глава глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю возбудить по факту покушения уголовное дело, а также установить обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц. По факту покушения на экс-депутата Верховной рады возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»). headtopics.com

Как рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, Царёв находится в тяжелом состоянии после покушения. Царёв являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).

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