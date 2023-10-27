Украинцы требуют ротации в армии, ЕС не согласовал помощь Киеву. Ситуация вокруг Украины

акции протеста в Киеве, Одессе, Полтаве и других городах с требованием демобилизации или ротации тех, кто были призваны в ВСУ в самом начале конфликта.согласовать программу бюджетной помощи Украине. При этом они приняли решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Киева.47 контратак противника на купянском направлении и заняла более выгодные рубежи, добавили в ведомстве. За указанный период потери ВСУ составили более 3530 бойцов.
Ранее в стране расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Также в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.согласовать программу бюджетной помощи Украине.
Участники саммита также приняли решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Украины. Мишель отметил, что лидеры ЕС дали указание Еврокомиссии и внешнеполитической службе сообщества подготовить конкретные предложения по использованию доходов от российских активов на нужды Киева. headtopics.com
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у лидеров стран ЕС "есть взаимопонимание", что Евросоюз должен попытаться "заставить Россию заплатить за восстановление Украины", в том числе путем использования ее замороженных активов.
Относительно обещанной Киеву программы помощи в размере €50 млрд на 4 года, для которой странам ЕС нужно внести в бюджет сообщества новые взносы, Мишель заявил лишь, что на саммите "прошла дискуссия о доработке бюджета". По сообщениям источников, идею выделения дополнительных бюджетных взносов заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько государств ЕС. headtopics.com