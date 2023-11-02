Украина потребовала объяснений от Турции из-за крымской делегации

Участие российской делегации из Ялты в заседании международной организации"Объединенные города и местные власти" в Турции вызвало возмущение у Министерства иностранных дел Украины.

По данным украинских СМИ, во время этого визита с российской стороной обсуждалась возможность установленияВ МИД Украины потребовали от турецких властей дать объяснения по поводу визита российской делегации.

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