Украинский военный расстрелял два автомобиля с мирными жителями и попал под суд

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело 22-летнего водителя бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Шалара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в марте 2022 года военный вместе с другими военнослужащими был на боевой позиции на улице Карпинского в Мариуполе, когда заметил движущийся по дороге микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах. В салоне транспортных средств находились водители и по одному пассажиру. Шалар решил выполнить полученный ранее приказ командира по ликвидации мирного населения и прицельными выстрелами из автомата расстрелял транспорт.

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