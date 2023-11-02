Украинец Кузубов и россиянин Артемьев пожали руки перед партией турнира Grand Swiss

пожали руки перед началом и по окончании партии седьмого тура FIDE Grand Swiss 2023. Кузубов, родившийся в городе Сычёвка Смоленской области одержал победу в партии, играя белыми фигурами.

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий и фотографирования с российскими и белорусскими шахматистами на международных турнирах. Турнир FIDE Grand Swiss 2023 проходит на острове Мэн и продлится до 5 ноября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тысяч, из них $ 460 тысяч разыгрываются в открытом турнире и $ 140 тысяч — в женском. Обладатели первых двух мест в открытом и женском турнирах получат возможность сыграть на турнире претендентов и претенденток FIDE.

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