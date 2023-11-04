Украинская ракета повредила российский корабль в Керчи

Корабль получил повреждения в результате попадания украинской крылатой ракеты после ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу в Керчи, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве отметили, что Киев использовал для атаки 15 крылатых ракет, из которых 13 были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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: Минобороны РФ: в Керчи в результате ракетной атаки ВСУ поврежден корабльВооруженные силы Украины в субботу нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, сообщает Минобороны РФ.

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AIFONLINE: МО: в результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи повреждён корабльПВО сбила в Керчи 13 из 15 ракет Вооружённых сил Украины.

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LIFENEWS_RU: Минобороны РФ: Силы ПВО сбили в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ, повреждён корабльСилы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 из 15 ракет, выпущенных украинской армией по территории судостроительного завода в Керчи. По данным Министерства обороны РФ, в результате атаки повреждения получил один из кораблей, находившихся на заводе.

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