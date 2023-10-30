Украинский футболист: я не хочу, чтобы надо мной смеялись из-за языка моей страны

Бывший футболист сборной Украины и московского «Локомотива» Александр Алиев заявил, что ему удобнее разговаривать на русском языке. Слова Алиева передает ua.tribuna.com.

«Я могу пытаться разговаривать по-украински, но я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Мне удобно разговаривать на русском. Я всегда на нем разговаривал. Я всегда разговаривал на русском. Никто не заставит меня говорить по-украински», — сказал Алиев.

Алиев перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. headtopics.com

В составе сборной Украины он провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

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