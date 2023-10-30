Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, один из снарядов пробил крышу жилого дома. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна», — пояснил он. По его словам, в ближайшее время строительные бригады займутся устранением последствий атаки.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

СК возбудил дело по факту убийства девяти жителей Волновахи в ДНРИх тела были обнаружены в помещении частного дома с огнестрельными ранениями. Прочитайте больше ⮕

Садисты.Восьмимесячного ребенка с тяжелыми травмами обнаружили в одной из квартир жилого дома на Нижегородской улице, сообщила пресс-служба столичной Прокуратуры. Прочитайте больше ⮕

ВСУ запустили ракету по школе в ЛНР, когда там проходил детский праздникСнаряд разорвался в нескольких метрах от здания. Прочитайте больше ⮕

ВСУ обстреляли школу с 20 детьми в Новочервоном в ЛНРВооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в селе Новочервоное в ЛНР Прочитайте больше ⮕

В Черкасской области уничтожен арсенал воздушных сил УкраиныРоссийские военные уничтожили украинский арсенал в Черкасской области, такие данные появились в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

Снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН в ЛиванеВ штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), расположенную в городе Эн-Накура на юге Ливана, упал снаряд, но по информации организации, никто не пострадал. Прочитайте больше ⮕