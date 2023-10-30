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Украинский снаряд пробил крышу частного жилого дома в российском селе

 / Источник: lentaruofficial

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, один из снарядов пробил крышу жилого дома. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшее время строительные бригады займутся устранением последствий атаки.

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lentaruofficial

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, один из снарядов пробил крышу жилого дома. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна», — пояснил он. По его словам, в ближайшее время строительные бригады займутся устранением последствий атаки.

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