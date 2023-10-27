Украинское СМИ: покушение на Царева организовала СБУ

Украинский известный новостной Телеграм-канал "Труха" сообщил со ссылкой на информированного источника, что покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины и экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева являлось спецоперацией Службы безопасности Украины.

"Он давно был в списке предателей, ответивших за свои преступления", - приводит издание слова своего источника, который назвал Олега Царева "абсолютно законной целью".Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев также написал в своем Телеграм-канале, что покушение на Олега Царева является "террористическим нападением".

"В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", - отметил Бондарев, добавив, что Цареву неоднократно поступали угрозы с украинской стороны. Ранее сообщалось, что Олег Царев в ночь на пятницу получил два огнестрельных ранения от неизвестного в Ялте. Он потерял много крови. Медики доставили его в больницу в бессознательном состоянии и сейчас он находится в реанимации. ФСБ России возбудила уголовное дело и проводит неотложные оперативные действия."«Жена рыдает, охраны не было»: появились детали покушения на Олега Царева". headtopics.com

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