Блогеру Станиславу Домбровскому из Одессы сожгли дом и машину в Швейцарии. Об этом 2 ноября он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).«Вот плата за правду о наркокартеле и украинской власти», — написал он.

Кроме того, Домбровский записал видео, на котором он перечислил возможных причастных к поджогу своего дома. Среди них он назвал начальника контрразведки Украины Александра Поклада, а также Егора Буркина, которого блогер назвал «главой наркокартеля».

Как сообщил 31 октября источник «РИА Новости» в силовых структурах РФ, Буркин является главой организованной преступной группировки «Химпром», создавшей сеть распространения наркотиков. Собеседник агентства рассказал, что для прикрытия Буркин привлек к своей деятельности правоохранителей их офиса генерального прокурора Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и других государственных структур. headtopics.com

Ранее, 24 октября, дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова. Как заявил сам блогер, данное нападение было связано с видеороликом на его YouTube-канале о незаконном обороте наркотиков на территории Украины.

Всего в сторону дома блогера было запущено шесть бутылок с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал. Позже, 25 октября, газета El Pais сообщила, что Шарий, которому в июле на Украине заочно были предъявлены обвинения в госизмене, неоднократно получал угрозы в свой адрес, в том числе от украинских неонацистских группировок. headtopics.com

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