Украинским беженцам предложили деньги за отъезд из Норвегии: конец распростертых объятий

Правительство Норвегии предложило ужесточить условия продления программы для адаптации украинских беженцев. Теперь, чтобы продлить официальное разрешение на нахождение в стране нужно наличие у участника работы или опыта работы. Кроме это, сейчас в Норвегию стали приезжать ежедневно примерно тысяча украинцев, в числе которых большинство мужчин. В отличие от Швеции, где беженцам приходилось сразу выходить на работу по условиям пребывания в стране, в Норвегии до недавнего времени все было лояльнее.
Министр труда и социальных дел Тонье Бренна подчеркивает, что изменения помогают более четко упорядочить программу адаптации, чтобы привлечь на работу больше украинцев. «Ситуация непредсказуема, и при таком быстром росте прибытий мы должны быть готовы к тому, что в муниципалитетах ситуация может быть иной» — отмечает министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям.
Норвежские СМИ считают, что незнакомый и жесткий тон Мель указывает на смену курса правительства и конец «распростертых объятий для украинских беженцев». В этом есть доля правды. С момента, как украинских беженцев расселяют по муниципалитетам, они спасают инфраструктуру, например, сельские школы. Лидер партии Центра Трюгве Слагсвольд Ведум похвастался, что такого положительного роста населения не было с 1966 года. В то же время растет доход от аренды и стоить домой в районах, где аномально выросли цены. headtopics.com
В общей сложности 65 тысяч человек из Украины обратились за убежищем в Норвегии с февраля 2022, и 29 тысяч из них прибыли в 2023. Рекордные ежедневные цифры статистики пребывания беженцев в течение последних шести недель больше похожи на март прошлого года.