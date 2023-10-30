Украинским беженцам предложили деньги за отъезд из Норвегии: конец распростертых объятий

Правительство Норвегии предложило ужесточить условия продления программы для адаптации украинских беженцев. Теперь, чтобы продлить официальное разрешение на нахождение в стране нужно наличие у участника работы или опыта работы. Кроме это, сейчас в Норвегию стали приезжать ежедневно примерно тысяча украинцев, в числе которых большинство мужчин. В отличие от Швеции, где беженцам приходилось сразу выходить на работу по условиям пребывания в стране, в Норвегии до недавнего времени все было лояльнее.

Министр труда и социальных дел Тонье Бренна подчеркивает, что изменения помогают более четко упорядочить программу адаптации, чтобы привлечь на работу больше украинцев. «Ситуация непредсказуема, и при таком быстром росте прибытий мы должны быть готовы к тому, что в муниципалитетах ситуация может быть иной» — отмечает министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям.

Норвежские СМИ считают, что незнакомый и жесткий тон Мель указывает на смену курса правительства и конец «распростертых объятий для украинских беженцев». В этом есть доля правды. С момента, как украинских беженцев расселяют по муниципалитетам, они спасают инфраструктуру, например, сельские школы. Лидер партии Центра Трюгве Слагсвольд Ведум похвастался, что такого положительного роста населения не было с 1966 года. В то же время растет доход от аренды и стоить домой в районах, где аномально выросли цены. headtopics.com

В общей сложности 65 тысяч человек из Украины обратились за убежищем в Норвегии с февраля 2022, и 29 тысяч из них прибыли в 2023. Рекордные ежедневные цифры статистики пребывания беженцев в течение последних шести недель больше похожи на март прошлого года.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Поставщики рыбных кормов из Норвегии сталкиваются с давлением из-за поставок в РФПоставщики рыбных кормов из Норвегии сталкиваются с давлением из-за поставок в Россию, заявил посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили. Об этом сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Место норвежских рыбных производителей займут отечественныеОтказ от импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии поможет российским производителям занять свободные позиции на рынке РФ. Прочитайте больше ⮕

Посол России заявил о последствиях запрета на ввоз рыбы из НорвегииПосол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости , что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке. Прочитайте больше ⮕

Посол Рамишвили: запрет на ввоз рыбы из Норвегии поможет российским компаниямПосол РФ в Осло Теймураз Рамишвили считает, что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии даст возможность российским производителям занять на отечественном рынке высвободившиеся ниши Прочитайте больше ⮕

В Дагестане толпа сносит забор аэропорта МахачкалыTelegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что толпа сносит забор аэропорта Махачкалы, чтобы не дать покинуть его территорию прибывающим из Израиля беженцам. Прочитайте больше ⮕

В ООН происходящее в Газе расценили как 'ад на земле'Генкомиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини потерял связь со своими командами в Газе и очень беспокоится за своих коллег и их семьи. Прочитайте больше ⮕