Украинские СМИ назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

По словам источника, экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, так как находился «в списке предателей».

При этом детали операции не разглашаются, но подтверждается, что в Царева дважды попали из огнестрельного оружия.покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева было совершено по указанию спецслужб страны.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев стал жертвой покушения. В него дважды выстрелили из огнестрельного оружия, к моменту приезда врачей Царев был без сознания. По информации СМИ, нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас живет экс-нардеп Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru». headtopics.com

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