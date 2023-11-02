Украина заполонила Европу дешевым сахаром

Импорт сахара из Украины превышают выделенную Евросоюзом (ЕС) квоту в 22 раза, выяснил член Европарламента от Германии Петер Яр. В своем обращении к Еврокомиссии Яр указал, что данный перекос может угрожать внутреннему рынку ЕС, сообщает «Лента.ру».

«После временной приостановки тарифов и квот на сельскохозяйственную продукцию из Украины в июне 2022 года импорт украинского сахара в ЕС резко вырос. По данным Минсельхоза Украины, в 2023-24 финансовом году выращивание сахарной свеклы увеличилось на 38%. В результате Украина производит значительно больше сахара (1,7–1,8 миллиона тонн) и может беспошлинно экспортировать в ЕС 0,7–0,8 миллиона тонн», — считает парламентарий.

В текущем 2022-23 финансовом году импорт практически достиг 400 тыс тонн сахара, что примерно в 22 раза превышает первоначальную импортную квоту ЕС в 20 070 т в год для Украины, подчеркнул Яр Потому депутат обращается в Еврокомиссию с просьбой объяснить, как регулирующий орган намерен справляться со сложившейся ситуацией. headtopics.com

В сентябре сообщалось, что потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Венгрия, Польша и Словакия, насчитывают до $230 млн. Это практически столько же, сколько украинский «Нафтогаз» получал в квартал за транзит газа.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Украина собралась лишить Европу российского газа, закрыв транзит: кто проиграет большеКак заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, Украина не собирается продлевать контракт на транзит газа из РФ по своим трубам, истекающий в конце 2024 года. Прочитайте больше ⮕

Канцлер Австрии предупредил о повышенной угрозе терроризма в ЕвропеПо словам Карла Нехаммера, необходимо оказать полную поддержку Израилю, 'чтобы террор не пришел в Европу' Прочитайте больше ⮕

ЕС намерен сократить импорт газа из России до 40-45 млрд куб. мВ Госдепартаменте заявили, что крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу являются США Прочитайте больше ⮕

Рогов: ВСУ утратили наступательный потенциал в Запорожской областиУкраина проводит ротацию. Прочитайте больше ⮕

Что сказал Путин на совещании по ситуации в ДагестанеПрезидент подчеркнул, что свою роль в событиях в Махачкале сыграли Украина и спецслужбы США Прочитайте больше ⮕

Украина попросила Польшу не допустить закрытия границыУкраина обратилась к Польше с просьбой не допустить блокировку границы между странами протестующими польскими перевозчиками. Прочитайте больше ⮕