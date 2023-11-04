За время провального "контрнаступа" ВСУ лишились самых боеспособных подразделений. Остались в наличии у командования лишь формирования, состоящие целиком и полностью из необученных новобранцев. Такие вояки порой совершают на линии боевого соприкосновения фатальные для себя и окружающих ошибки. Одни десантируются под гусеницы бронемашин, другие – переезжают своих "побратимов" на БМП.Украина находится в шаге от тотального призыва"Людей не хватает! Говорю прямо и не боюсь этого

. Солдаты заканчиваются, ежедневно. И каждый, кто называет себя гражданином или гражданкой Украины, должен исполнить свой конституционный долг", – считает командир одной из рот ВСУ Владислав Шевчук. С первого октября военнообязанным украинкам ограничили выезд из страны. А в ноябре начали рассылать девушкам повестки. В итоге представительницы прекрасной половины массово побежали за границу. От мобилизации готовы прятаться даже в "ненавистной" им России. Тем временем на Украине уже начали внедрять так называемую "смарт-мобилизацию". Всем желающим предоставляют "уникальный шанс" попасть на фронт, минуя военкоматы и бюрократию. Потенциальному призывнику достаточно лишь заполнить анкету на сайте в интернете. И его мобилизуют. "Я думаю, что будет предоставлено смарт-место и на кладбище. И оно будет входить в пакет этой самой смарт-мобилизации", – предположил политолог Антон Бредихин., а западные рубежи страны. В итоге их приходиться отлавливат

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LENTARUOFFİCİAL: «Хезболла» призвала к тотальному эмбарго против ИзраиляГенеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла призвал исламские и арабские страны ввести тотальное эмбарго против Израиля. Эти государства должны запретить поставки нефти, газа и продовольствия, чтобы побудить израильские власти прекратить вторжение в сектор Газа.

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СПОРТ НА НТВ.RU: Кибатлет с бионическими руками готовится к участию в «Играх будущего»В России набирает популярность уникальная спортивная дисциплина − кибатлетика. Речь идет о соревнованиях, в которых принимают участие люди с протезами конечностей. Современные технологии в сочетании с железной волей кибатлетов приводят к потрясающим результатам.

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ТАСС: Белый дом не видел свидетельств того, что 'Хезболлах' готовится к масштабным действиямКак сообщила кувейтская газета Al-Jarida, лидер шиитской организации шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления 3 ноября

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MKOMSOMOLETS: «Украина пороха не изобретет»: интервью Залужного показало подготовку к сдаче страныСразу два авторитетных западных издания The Time и The Economist посвятили свои публикации украинской теме. Одно из них представило президента Владимира Зеленского в виде оторванного от реальности растерянного диктатора, а второе дало возможность высказаться главкому ВСУ Валерию Залужному.

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AİFONLİNE: Напротив посольства Швеции открылась выставка об истоках шведской русофобииРоссийское военно-историческое общество адресует ее стране, которая готовится вступить в НАТО.

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VEDOMOSTİ: Форум-выставка «Россия» перед открытиемВ Москве готовится встречать гостей главная выставка достижений страны

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