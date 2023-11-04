Украина готовится к тотальному призыву

За время провального "контрнаступа" ВСУ лишились самых боеспособных подразделений. Остались в наличии у командования лишь формирования, состоящие целиком и полностью из необученных новобранцев. Такие вояки порой совершают на линии боевого соприкосновения фатальные для себя и окружающих ошибки. Одни десантируются под гусеницы бронемашин, другие – переезжают своих "побратимов" на БМП.Украина находится в шаге от тотального призыва"Людей не хватает! Говорю прямо и не боюсь этого
. Солдаты заканчиваются, ежедневно. И каждый, кто называет себя гражданином или гражданкой Украины, должен исполнить свой конституционный долг", – считает командир одной из рот ВСУ Владислав Шевчук. С первого октября военнообязанным украинкам ограничили выезд из страны. А в ноябре начали рассылать девушкам повестки. В итоге представительницы прекрасной половины массово побежали за границу. От мобилизации готовы прятаться даже в "ненавистной" им России. Тем временем на Украине уже начали внедрять так называемую "смарт-мобилизацию". Всем желающим предоставляют "уникальный шанс" попасть на фронт, минуя военкоматы и бюрократию. Потенциальному призывнику достаточно лишь заполнить анкету на сайте в интернете. И его мобилизуют. "Я думаю, что будет предоставлено смарт-место и на кладбище. И оно будет входить в пакет этой самой смарт-мобилизации", – предположил политолог Антон Бредихин., а западные рубежи страны. В итоге их приходиться отлавливат
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