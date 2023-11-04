Украинский кризис и истощение казны США

«Украинский кризис, истощающий казну США, является неизбежным результатом безрассудных действий нынешней администрации США по укреплению союзнических отношений», — говорится в статье. Обозреватель приводит в пример заявление члена американской палаты представителей о том, что украинский кризис выявил ограничения реальных возможностей Соединенных Штатов по производству оружия, а также явно показал, «насколько уязвима и нестабильна цепочка поставок»
. «Тот факт, что после того, как США предоставили Украине более 1,4 тыс. переносных зенитных ракет Stinger, производство ракет было остановлено из-за отсутствия запасных частей, а поставки в зарубежные страны, в том числе на Тайвань, были задержаны, свидетельствует не о чем ином, как о плохом состоянии военной промышленности Соединенных Штатов», — отмечает автор. Опубликованный материал стал реакцией на статью советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана в журнале Foreign Affairs на тему победы США в борьбе за будущий миропорядок. При этом российский сенатор Алексей Пушков, комментируя данное заявление Салливана, сказал, что Соединенные Штаты не способны решать международные кризисы, однако способны постоянно порождать и усугублять и
Россия Последние новости
Написать комментарий
:
Источник: Известия | Прочитайте больше »
Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »
Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »
Источник: ТАСС | Прочитайте больше »
Источник: aifonline | Прочитайте больше »
Источник: Известия | Прочитайте больше »