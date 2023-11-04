«Украинский кризис, истощающий казну США, является неизбежным результатом безрассудных действий нынешней администрации США по укреплению союзнических отношений», — говорится в статье. Обозреватель приводит в пример заявление члена американской палаты представителей о том, что украинский кризис выявил ограничения реальных возможностей Соединенных Штатов по производству оружия, а также явно показал, «насколько уязвима и нестабильна цепочка поставок»

. «Тот факт, что после того, как США предоставили Украине более 1,4 тыс. переносных зенитных ракет Stinger, производство ракет было остановлено из-за отсутствия запасных частей, а поставки в зарубежные страны, в том числе на Тайвань, были задержаны, свидетельствует не о чем ином, как о плохом состоянии военной промышленности Соединенных Штатов», — отмечает автор. Опубликованный материал стал реакцией на статью советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана в журнале Foreign Affairs на тему победы США в борьбе за будущий миропорядок. При этом российский сенатор Алексей Пушков, комментируя данное заявление Салливана, сказал, что Соединенные Штаты не способны решать международные кризисы, однако способны постоянно порождать и усугублять и

Россия Последние новости Прочитайте больше: ИЗВЕСТИЯ »

:

ИЗВЕСТИЯ: В КНДР заявили об истощении казны США из-за помощи УкраинеСитуация на Украине, поддержку которой оказывает США, истощает бюджет Вашингтона и ясно показывает ограниченные возможности страны по производству техники. Об этом в субботу ,4 ноября, написал обозреватель Ким Мён Чхоль в материале, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Источник: Известия | Прочитайте больше »

GAZETARU: В КНДР заявили, что украинский кризис истощает помощь УкраинеНынешний внешний кризис, с которым столкнулись Соединенные Штаты, является отражением неудачной внутренней и внешней политики американской администрации, в том числе по вопросу Украины и Израиля. Об этом пишет обозреватель Ким Мён Чхоль в статье для Центрального...

Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »

IA_REGNUM: Украинский шахматист Кузубов пожал россиянину руку в обход запретаУкраинский гроссмейстер Юрий Кузубов нарушил запрет Федерации шахмат страны и перед началом партии и после её завершения пожал руку российскому...

Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »

ТАСС: Блинкен обсудил с главой Минобороны Саудовской Аравии гуманитарную помощь ГазеГоссекретарь США подтвердил важность предотвращения разрастания конфликта и укрепления стабильности в регионе

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Египет выступил против международного и израильского управления ГазойВременное управление анклавом хотят предоставить странам региона при поддержке войск из США, ФРГ, Британии и Франции.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

ИЗВЕСТИЯ: Карте не место: в РФ осталось четыре банка с работающими за рубежом UnionPayКак введенные США санкции отразятся на деятельности финорганизаций и других компаний, попавших под ограничения

Источник: Известия | Прочитайте больше »