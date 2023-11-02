Украина не Ирландия

А может, у них свой язык не сохранился? Вполне сохранился — ирландским гэльским владеют в стране около полутора миллионов человек (при населении свыше 5 миллионов). Он тоже, разумеется, является государственным языком, и к нему всяческое почтение. Но на улице в Дублине у вас очень мало шансов его услышать…
Например, результатом подавления восстания в Ирландии Оливером Кромвелем (лидером Английской революции) стала потеря страной, по скромным подсчетам, 25% населения. По нескромным — до 50%… Но может, ирландцы просто «толстовцы», типа не держат зла, не платят «оком за око»? Отнюдь. Ирландская республиканская армия (ИРА), которая вела борьбу за независимость страны, не брезговала самыми радикальными методами. Не говоря уж о том, что в конце XX века под этим именем действовала уже откровенно террористическая организация. И она и сегодня порой напоминает о себе.
Кстати, первым премьер-министром независимой Ирландии стал человек, чья судьба и жизненные ориентиры, пожалуй, ставят еще больше вопросов в развитие тезиса, вынесенного в заголовок. Он пройдет через все перипетии кровавого противостояния с Лондоном, а потом еще и гражданской войны, развернувшейся между разными крыльями ИРА. А уже будучи премьер-министром, он совершит максимально возможный вызывающий жест. В мае 1945 года он посетит посольство Германии, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Адольфа Гитлера (Ирландия сохраняла нейтралитет во Второй мировой).
То есть смотрите: человек, начавший свой путь как борец за ирландскую «мову», весьма радикальный по своим взглядам, участвовавший лично в вооруженной борьбе с англичанами, а потом определявший политику Ирландии и возглавлявший ее практически четверть века, не отменил на территории страны английский язык и не заставил всех говорить на милом его сердцу гэльском.
Россия Последние новости
Написать комментарий
:
Источник: lentaruofficial | Прочитайте больше »
Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »
Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »
Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »
Источник: Известия | Прочитайте больше »
Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »