Узбекистан и Франция создали совместную торговую палату

Узбекистан и Франция открыли совместную торговую палату. Об этом сообщает пресс-служб президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает ТАСС.

Договоренность о создании палаты была достигнута по итога переговоров Мерзиеева с президентом Франции Эммануюэлем Макроном в расширенном формате. Стороны также согласовали открытие офиса агентства Business France в Ташкенте.

До этого сообщалось о приезде президента Франции Эммануэля Микрона в Узбекистан в завершении его турне по странам Центральной Азии. Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году. В то же время президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дважды посещал Францию после своего назначения на должность — в 2018 и 2022 годах. headtopics.com

В октябре Франция и Узбекистан заключили межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций. По словам представителей Елисейского дворца, во время переговоров в Ташкенте Макрон намерен договориться о дальнейшем углублении сотрудничества, включая экономическое и энергетическое сотрудничество, а также о расширении французского присутствия в Узбекистане, где уже работают около 30 французских компаний.

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