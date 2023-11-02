Уж не взыщите.

Возможности официальных коллекторских агентств ограничены законодательством, но до сих пор долги из населения продолжают вытряхивать лица, которым закон не писан. О чём следует знать тем, кто берёт взаймы деньги, и даже тем, кто никогда не влезал в кредиты? Разбираемся с помощью реальных сюжетов и юридических комментариев.
Комментарий: «Если с вас требуют деньги, которых вы не брали, нужно сразу обращаться в полицию, – говорит юрист Юлия Коркина. – Однозначно где-то произошла утечка персональных данных, и такой кредит может быть не единственным, оформленным на вас. Одновременно с этим идите к юристу, который расскажет, как правильно действовать: фиксировать звонки, приходы неизвестных лиц, угрозы – и поможет оформить исковое заявление.
Комментарий: «Абсолютно верно: если коллектор нарушает правила своей деятельности, надо подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов (имело смысл поискать доказательства в данном случае). Если финансовая организация заблаговременно не сообщила вам, что передаёт ваше дело коллекторскому агентству, жалуйтесь в ЦБ РФ (сделать это можно через интернет-приёмную www.cbr.ru). При угрозах обращайтесь в полицию, – советует адвокат Тимур Харди. headtopics.com
Комментарий: «Подать заявление о признании себя банкротом – это один из вариантов решения проблемы, – подтверждает адвокат Светлана Корабель. – Сделать это можно, если долгов у человека в общей сложности больше 500 тыс. рублей и просрочка платежей уже существует. Все долги будут списаны, и коллекторы перестанут преследовать, если только не перейдут на чистый криминал, который уже будет идентифицирован совсем по другим статьям».
Общаться с родственниками должника коллектор может, только заполучив его согласие. Согласие возможно отозвать в письменной форме.