Уехавшие из России Слепаков, Макаревич, Монеточка и Дудь избавились от своих квартир и домов. Где они жили?

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) переписал последнюю недвижимость в России на родных. Артист отдал свою долю в московской квартире на Ленинском проспекте сыну Ивану Макаревичу. Также музыкант избавился от принадлежащего ему особняка, расположенного в Истринском районе Подмосковья. Его он переписал на сестру Наталью Макаревич.

«Ветераны России» захотели отобрать жилье у Ротару Участники движения «Ветераны России» предложили лишить украинскую певицу Софию Ротару недвижимости в Москве. Активисты считают, что артистка может оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. В обществе предложили отправить вырученные со сделки деньги на поддержку участников специальной военной операции. Певице принадлежит четырехкомнатная квартира на Зоологической улице площадью 120 квадратных метров.

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