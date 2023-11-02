Уголовное дело за взятку возбудили в отношении депутата красноярского заксобрания

«По предварительным данным установлено, что в период с декабря 2016 года по май 2017 года в Красноярске фигурант, используя свои полномочия, под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия города Красноярска, получил взятку в особо крупном размере за сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание иных благоприятных условий для деятельности предприятия», ― сказано в заявлении правоохранителей.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го политик вместе с другими фигурантами дела получали незаконные средства от предпринимателей, занятых в дорожном строительстве, и оказывали им покровительство в сфере госзаказов. При этом Белоусов не признал вины.

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